Vollsperrung der K 88 nach Verkehrsunfall

Am Donnerstag, dem 28.05.2026, kam es gegen 16:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der K 88, zwischen den Ortslagen Morbach-Gonzerath und Gornhausen.

Der alleinbeteiligte PKW-Fahrer kam aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Schutzplanke. Hierbei wurde der Fahrzeugführer leicht verletzt und konnte die Unfallörtlichkeit nach medizinischer Erstversorgung eigenständig verlassen. Im Rahmen der polizeilichen Unfallaufnahme und der Bergung des totalbeschädigten PKWs musste die K 88 temporär vollgesperrt werden. Im Einsatz befand sich neben der Polizei Morbach eine RTW-Besatzung.



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