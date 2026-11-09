Vollsperrung der BAB 60 nach PKW Brand

Am gestrigen Sonntagabend kam es gegen 18:10 Uhr auf der BAB60, zwischen den Anschlussstellen Spangdahlem und Badem, zu einem PKW Brand.



Am Fahrzeug trat zudem Diesel aus.

Die beiden Fahrzeuginsassen erlitten vermutlich eine leichte Rauchgasintoxikation. Sie wurden in ein Krankenhaus verbracht.

Die BAB 60 musste zur Einsatzbewältigung und Reinigung der Fahrbahn auf dem besagten Streckenabschnitt für ca. 2 Stunden voll gesperrt werden.

Im Einsatz befanden sich die umliegenden Feuerwehren, die Autobahnmeisterei sowie die Polizeiinspektion Bitburg mit zwei Streifenwagenbesatzungen.



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