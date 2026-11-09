Gindorf
Vollsperrung der BAB 60 nach PKW Brand
Polizist mit Handschellen
Symbolbild
Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Am gestrigen Sonntagabend kam es gegen 18:10 Uhr auf der BAB60, zwischen den Anschlussstellen Spangdahlem und Badem, zu einem PKW Brand.


Am Fahrzeug trat zudem Diesel aus.
Die beiden Fahrzeuginsassen erlitten vermutlich eine leichte Rauchgasintoxikation. Sie wurden in ein Krankenhaus verbracht.
Die BAB 60 musste zur Einsatzbewältigung und Reinigung der Fahrbahn auf dem besagten Streckenabschnitt für ca. 2 Stunden voll gesperrt werden.
Im Einsatz befanden sich die umliegenden Feuerwehren, die Autobahnmeisterei sowie die Polizeiinspektion Bitburg mit zwei Streifenwagenbesatzungen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bitburg
Telefon: 06561/9685-0
pibitburg@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.wittlich/pi.bitburg


Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren