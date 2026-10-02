Vollendeter Betrug durch falsche Polizeibeamte





Die Täter kontaktierten überwiegend lebensältere Personen im Stadtgebiet Gerolstein sowie in den umliegenden Ortsteilen von Gerolstein.



Die Anrufer gaben sich als Polizeibeamte aus und berichteten von angeblichen Einbrüchen in der Nachbarschaft. Unter dem Vorwand, Bargeld und Wertgegenstände vor möglichen Diebstählen schützen zu müssen, forderten sie die Angerufenen auf, ihre Wertsachen zur "sicheren Verwahrung" an die Polizei zu übergeben.



In insgesamt acht Fällen wurde die Betrugsmasche frühzeitig erkannt und die Übergabe von Wertsachen verhindert.



In einem Fall waren die Täter jedoch erfolgreich:

Gegen 13:00 Uhr erhielt eine 89-jährige Frau aus Gerolstein einen Anruf einer angeblichen Polizeibeamtin. Die Frau wurde zunächst nach vorhandenen Wertgegenständen befragt. Gegen 13:40 Uhr erschien anschließend ein männlicher Täter an ihrer Wohnung und nahm Bargeld und Schmuck im Gesamtwert von rund 1.000 Euro entgegen.



Der Abholer wird wie folgt beschrieben:



männlich, etwa 35 bis 40 Jahre alt, schlanke Figur, dunkle Haare, bekleidet mit einer blauen Jeans, sprach akzentfreies Deutsch



Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die am 02.10.2026 zwischen 13:00 Uhr und 14:00 Uhr verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Straße Am Auberg in Gerolstein beobachtet haben, sich bei der Polizeiwache Gerolstein (Tel.: 06591-95260 / Mail: pwgerolstein@polizei.rlp.de) oder bei der Polizeiinspektion Daun (Tel.: 06592-96260 / Mail: pidaun@polizei.rlp.de) zu melden.



Wichtiger Hinweis der Polizei: Weder die Polizei noch die Staatsanwaltschaft werden Sie telefonisch dazu auffordern, Bargeld, Schmuck oder andere Wertgegenstände zu übergeben oder zur angeblichen sicheren Verwahrung bereitzulegen. Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen und geben Sie keine Auskünfte über Ihre Vermögensverhältnisse.



Beenden Sie ein verdächtiges Gespräch und verständigen Sie im Zweifel umgehend die örtlich zuständige Polizeidienststelle.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Daun

PHK Jung

Mainzer Straße 19

54550 Daun

Tel.: 06592/96260

Fax: 06592/962650

pidaun@polizei.rlp.de

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