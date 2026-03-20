Ellscheid
Vollbrand eines Traktors
Symbolbild
Symbolbild
Carsten Rehder/dpa

Am Nachmittag des 19.03.2026 wurde die Polizei Daun über einen Traktorbrand auf der Bundesstraße 421, nahe der Ortschaft Ellscheid, informiert.


Vor Ort stellten die Beamten fest, dass ein neuwertiger Traktor, samt Anhänger in Brand geriet.
Das Feuer dürfte aufgrund eines technischen Defekts ausgelöst worden sein.
An dem Fahrzeug entstand Totalschaden. Der Fahrer blieb glücklicherweise unverletzt.

Neben der Polizei waren insgesamt 25 Kräfte der Freiwilligen Feuerwehren aus Gillenfeld, Ellscheid und Daun im Einsatz.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Daun
PHK Clemens
Telefon: 06592 - 9626 - 0
E-Mail: pidaun@polizei.rlp.de


Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

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