Vollbrand einer Scheune, hoher Sachschaden

Gondenbrett OT Wascheid (ots) - Am 08.03.2025 ereignete sich gegen ca. 21:15 Uhr in Gondenbrett Ortsteil Wascheid ein Vollbrand einer Scheune.

Hierbei wurden neben dem Gebäudekomplex an sich auch die darin befindlichen land- und forstwirtschaftlichen Geräte schwer beschädigt. Eine im angrenzenden Wohnhaus lebende Anwohnerin konnte sich noch rechtzeitig in Sicherheit bringen. Ein Übergriff der Flammen auf das Wohnhaus konnte verhindert werden. Es dürfte ein sechsstelliger Schaden eingetreten sein. Die weiteren Ermittlungen zur Brandursache werden durch die Kriminalpolizei übernommen. Vor Ort waren die Feuerwehren Prüm, Bleialf, Olzheim, Sellerich und Niedermehlen mit ca. 70 Kräften, der Rettungsdienst Jünkerath sowie die Polizei Prüm.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Prüm

Tiergartenstraße 82

54595 Prüm

Tel.-Nr.: 06551/942-0

Fax-Nr.: 06551/942-50

Email: pipruem@polizei.rlp.de





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell