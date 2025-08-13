Glücklicherweise entstand an dem an die Scheune angrenzenden Mehrfamilienhaus kein Schaden. Es kamen auch keinerlei Personen zu Schaden. Die Ursache des Brandes ist derzeit noch unklar und Gegenstand der Ermittlungen. Laut Eigentümer entstand ein Sachschaden von mehreren hunderttausend Euro.
Vollbrand einer Scheune. Hoher Sachschaden.
