Hierbei wurde ein dunkelblauer VW Tiguan beim Ein- oder Aussteigen durch öffnen der Fahrzeugtüren beschädigt. Der flüchtige Verursacher hat im Anschluss die Unfallörtlichkeit verlassen, ohne seinen ihm obliegenden Pflichten nachzugehen. Die Polizei Birkenfeld bittet um sachdienliche Hinweise.
Rückfragen bitte an:
Polizeidirektion Trier
Polizeiinspektion Birkenfeld
Telefon: 0682-9910
PIBirkenfeld@polizei.rlp.de
Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell
Verursacher flüchtig
Hierbei wurde ein dunkelblauer VW Tiguan beim Ein- oder Aussteigen durch öffnen der Fahrzeugtüren beschädigt. Der flüchtige Verursacher hat im Anschluss die Unfallörtlichkeit verlassen, ohne seinen ihm obliegenden Pflichten nachzugehen. Die Polizei Birkenfeld bittet um sachdienliche Hinweise.