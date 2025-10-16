Verursacher flüchtig

Am Mittwoch, den 15.10.2025 kam es zwischen 14:00-18:30 Uhr auf dem Besucherparkplatz des Klinikum Birkenfeld in der Trier Straße zu einer Verkehrsunfallflucht.

Hierbei wurde ein dunkelblauer VW Tiguan beim Ein- oder Aussteigen durch öffnen der Fahrzeugtüren beschädigt. Der flüchtige Verursacher hat im Anschluss die Unfallörtlichkeit verlassen, ohne seinen ihm obliegenden Pflichten nachzugehen. Die Polizei Birkenfeld bittet um sachdienliche Hinweise.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Trier

Polizeiinspektion Birkenfeld

Telefon: 0682-9910

PIBirkenfeld@polizei.rlp.de





Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell