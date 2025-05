Versuchtes Tötungsdelikt

Am Sonntagabend, dem 25. Mai, gegen 20:30 Uhr, suchten Polizeibeamte nach einem Zeugenhinweis eine Wohnung in der Trierer Saarstraße auf.





An der Wohnung nahmen die Polizeibeamten Hilfeschreie wahr und trafen im Inneren der Wohnung eine mit mehreren Stichverletzungen schwerverletzte 26-jährige Frau an.



Nach derzeitigem Stand der der Ermittlungen steht der 43-jährige ehemalige Lebensgefährte der Schwerverletzten unter dringendem Tatverdacht. Seit dem gestrigen Abend wird nach diesem gefahndet.

Die Ermittlungen dauern an.



Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell