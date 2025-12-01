Versuchtes Tötungsdelikt zum Nachteil einer Prostituierten





Nach aktuellem Stand der Ermittlungen attackierte der Mann die Sexarbeiterin nachdem er ihre Dienstleistungen in Anspruch genommen hatte. Ein Zeuge fand die 23-Jährige kurze Zeit später bewusstlos auf dem Parkplatz und brachte sie sofort in ein Krankenhaus. Der Tatverdächtige war inzwischen mit einem unbekannten Fahrzeug vom Tatort geflüchtet.



Die Tat wird von der Staatsanwaltschaft Trier als versuchtes Tötungsdelikt eingestuft.



Der tatverdächtige Mann wurde wie folgt beschrieben:



- ca. 1,80m groß



- auffallend hellbraunes bis blondes, lockiges, mittellanges Haar



- sprach russisch



- bekleidet mit einer dunklen Stoffhose und einer schwarzen

Winterjacke oder Wintermantel



Die Polizei sucht dringend Zeugen: Wer war am Sonntagnachmittag im Bereich des Mitfahrerparkplatzes Staffelstein? Wer hat möglicherweise den Tatverdächtigen oder Teile der Tat beobachtet? Wer kann Angaben zum Fluchtfahrzeug machen?



Aktuellen Ermittlungen zufolge sollen sich zum Tatzeitpunkt mehrere Personen in der Nähe des Parkplatzes aufgehalten haben. Diese und mögliche weitere Zeugen werden dringend gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Bitburg (06561 96850), der Kriminalpolizei Trier (0651 983-43390) oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Trier

Jana Ernst

Telefon: 0651 983 40022

E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.trier





Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell