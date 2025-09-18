Versuchtes Tötungsdelikt - Polizei fahndet nach Täter





Nach ersten Ermittlungen gerieten zwei 20-jährige Männer am Abend in Streit. Dabei verletzte der Tatverdächtige den ihm persönlich bekannten Geschädigten, mutmaßlich auch unter Einsatz eines Messers, schwer. Nachdem der Tatverdächtige die Örtlichkeit mit einem PKW verließ, wandte sich der Geschädigte hilfesuchend an Anwohner, die schließlich die Polizei verständigten.



Die Hintergründe der Tat sind derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Die Kriminalpolizei Trier hat die Ermittlungen übernommen. Seit den Abendstunden fahndet die Polizei nun nach dem 20-jährigen Tatverdächtigen. Dabei wird auch ein Hubschrauber eingesetzt.



Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben: Kurze dunkelblonde Haare, sportlich schlanke Statur, vermutlich unterwegs mit einem schwarzen Ford Fiesta mit WIL-Kennzeichen.



Zeugen, die Hinweise zum Aufenthalt der Person geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Wittlich, unter 06571/92610 oder der Kriminalpolizei in Trier unter 0651/983-43390 zu melden.



Es bestehen derzeit keine Anhaltspunkte dafür, dass von dem Tatverdächtigen eine Gefahr für Unbeteiligte ausgeht. Die Polizei gibt dennoch folgenden Hinweis: Sprechen Sie den Tatverdächtigen nicht an und verständigen Sie die Polizei, wenn Sie glauben, die Person erkannt zu haben.



