Versuchter Wohnungseinbruchsdiebstahl

Am 17.07.2026 kam es in der Straße "Luxemburger Ring in 54456 Tawern", im Zeitraum zwischen 06:30 Uhr - 11:30 Uhr, zu einem versuchten Einbruchsdelikt.

Hierbei näherte sich ein unbekannter Täter über die Rückseite des Einfamilienhauses der Hausnummer 26 an. Anschließend wurde die Terrassentür gewaltsam geöffnet und es wurde sich Zutritt zum Objekt verschafft. Zeugen, die sachdienliche Angaben zur Tat machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Saarburg unter der Telefonnummer 06581-91550 zu melden.



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