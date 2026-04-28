versuchter Wohnungseinbruchsdiebstahl

Im Zeitraum 23.04.2026 bis 26.04.2026 begaben sich bisher unbekannte Täter zu einem Einfamilienhaus in der Waldstraße in Binsfeld und versuchten hier durch Aufhebeln eines zum Garten hin gelegenen Fensters in das Anwesen einzudringen.





Der Versuch misslang, so dass die Täter von ihrem Vorhaben abließen.

Die genaue Schadenshöhe konnte bisher nicht abschließend beziffert werden.



Der Sachverhalt wurde durch die Beamten und Beamtinnen der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.



Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.



Rückfragen bitte an:



POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER



Polizeiinspektion Wittlich

Schlossstraße 28

54516 Wittlich

Telefon 06571/9260

Telefax 06571/926150

piwittlich@polizei.rlp.de

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