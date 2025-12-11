Versuchter Wohnungseinbruchsdiebstahl in Wittlich

Am Samstag, den 06.12.2025, kam es gegen 15:55 Uhr, in einem Mehrfamilienhaus in der Händelstraße in Wittlich zu einem versuchten Wohnungseinbruchsdiebstahl.





Unbekannte Täter manipulierten den Schließzylinder einer Wohnungseingangstüre und gelangten so in das Objekt. Dort wurden sie von der Mieterin überrascht und flüchteten. Die Geschädigte berichtete, dass es etwa 30 Minuten zuvor klingelte.



Im Rahmen der ersten Ermittlungen ergaben sich Hinweise auf zwei junge Männer, die mit einem dunklen Audi vom Tatort flüchteten.



Hinweise zur Tat, möglichen Tätern oder sonstige verdächtige Wahrnehmungen bitte an die Kriminalinspektion Wittlich unter der Tel.-Nr. 06571/9500-0.



Rückfragen bitte an:



Kriminalinspektion Wittlich



Telefon: 06571-9500-0





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell