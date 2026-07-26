Nachdem die entsprechenden Einbruchsversuche misslangen, wurde die Fortbegehung der Tat abgebrochen.
Es wird gebeten, Hinweise zu einem möglichen Tatverdächtigen oder zur Tat selbst der Polizeiinspektion Hermeskeil persönlich oder telefonisch unter der
06503/91510
mitzuteilen.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Hermeskeil
Telefon: 06503-91510
https://s.rlp.de/PDTrier
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Versuchter Wohnungseinbruchdiebstahl in der Ortslage Reinsfeld