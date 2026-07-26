Versuchter Wohnungseinbruchdiebstahl in der Ortslage Reinsfeld

Im Zeitraum von Donnerstag, 23.07.2026 bis Samstag, 25.07.2026 gegen 17:00 Uhr versuchten bisher unbekannte Täter in ein Wohngebäude in der Ortslage Reinsfeld mit Zugang zur Trierer Straße einzudringen.





Nachdem die entsprechenden Einbruchsversuche misslangen, wurde die Fortbegehung der Tat abgebrochen.



Es wird gebeten, Hinweise zu einem möglichen Tatverdächtigen oder zur Tat selbst der Polizeiinspektion Hermeskeil persönlich oder telefonisch unter der



06503/91510



mitzuteilen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Hermeskeil



Telefon: 06503-91510

https://s.rlp.de/PDTrier





Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell