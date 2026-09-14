Versuchter Tageswohnungseinbruch





Kurze Zeit später hörte der Hauseigentümer Geräusche und bemerkte, dass sich offensichtlich eine männliche Person vor der Terrassentür befand. Durch lautes Schreien konnte er den Täter unvermittelt in die Flucht schlagen.



Eine nach polizeilicher Verständigung umgehend eingeleitete Nahbereichsfahndung verlief zunächst negativ, erbrachte aber durch Zeugenaussagen den Hinweis, dass offenbar eine männliche Person, ca. 170cm groß, Halbglatze und mit einer blauen Jacke bekleidet die Örtlichkeit verließ.



Die Tatörtlichkeit wurde durch die Beamten der Polizeiinspektion Daun aufgenommen und Spuren gesichert.



Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Daun unter 06592 96260 oder unter pidaun@polizei.rlp.de erbeten.



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Tel.: 06592/96260

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