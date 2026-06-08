Versuchter Tageswohnungseinbruch



Nach bisherigen Erkenntnissen klingelte zunächst eine unbekannte Person mehrfach an der Haustür der Geschädigten. Da die Bewohnerin keinen Besuch erwartete, blickte sie durch ein Küchenfenster und konnte eine junge Person vor dem Anwesen feststellen. Da ihr die Person nicht bekannt war, öffnete sie die Haustür nicht.

Kurze Zeit später nahm die Geschädigte Geräusche aus dem Bereich ihres Wohnzimmers wahr. Bei der Nachschau wurde festgestellt, dass eine männliche Person versuchte, die Balkontür mittels eines Brecheisens aufzuhebeln. Nachdem die Geschädigte den Mann angesprochen und aufgefordert hatte, das Grundstück zu verlassen, sprang dieser vom Balkon und flüchtete in unbekannte Richtung.

Die beiden Täter werden wie folgt beschrieben:

Täter 1 an der Haustür:

junge Person, Geschlecht nicht bekannt, blonde glatte Haare, schwarze Jacke mit einem unbekannten Emblem auf dem rechten Oberarm.

Täter 2 (mit Brecheisen) an der Balkontür:

männlich, maximal 40 Jahre alt, ca. 165 cm groß, schmale Statur, schwarte Haare, komplett schwarz gekleidet, südosteuropäisches Aussehen.

Eine sofort eingeleitete Fahndung mit starken Kräften der Polizeiinspektion Birkenfeld und der Kriminalinspektion Idar-Oberstein führte nicht zum Ergreifen der Täter.



Die Kriminalpolizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Aufklärung der vorliegenden Straftat. Sachdienliche Hinweise können an die Kriminalpolizei Idar-Oberstein unter der Telefonnummer 06781/5610, oder an die örtlich zuständige Polizeiinspektion Birkenfeld unter der Telefonnummer 06782/9910 gegeben werden. Insbesondere bittet die Polizei um Hinweise auf verdächtige Fahrzeuge und Personen im Tatortbereich.



Rückfragen bitte an:



Kriminalinspektion Idar-Oberstein

Hauptstraße 236

55743 Idar-Oberstein



Telefon: 06781/5610

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