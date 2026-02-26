Rivenich
versuchter Tageswohnungseinbruch
Symbolbild
Arne Dedert/dpa

Am 25.02.2026 zwischen 14:30 Uhr und 16:30 Uhr nutzten bisher unbekannte Täter die vorübergehende Abwesenheit der Hauseigentümer aus und versuchten durch Aufhebeln der Hauseingangstüre, sich Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Moselstraße in Rivenich zu verschaffen.

Lesezeit 1 Minute



Der Versuch scheiterte und die Täter entfernten sich in unbekannte Richtung.

Der Tatort wurde durch die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und entsprechende Spuren gesichert.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.

Rückfragen bitte an:

POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER

Polizeiinspektion Wittlich
Schlossstraße 28
54516 Wittlich
Telefon 06571/9260
Telefax 06571/926150
piwittlich@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de


Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

