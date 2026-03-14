Daun
Versuchter Raub zum Nachteil einer 51-jährigen Frau
Symbolbild
dpa

Am Freitag, dem 13.03.2026, kam es gegen 17:00 Uhr zu einem versuchten Raub auf dem Fußweg gegenüber des Autohauses Löhr in Daun.

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Dabei fuhr ein bislang unbekannter Mann mit seinem E-Scooter an der Geschädigten vorbei und versuchte ihr hierbei von hinten die Handtasche zu entreißen. Die Geschädigte stürzte hierdurch zu Boden und konnte sich letztlich wehren. Durch den Angriff wurde sie leicht verletzt. Der Täter fuhr danach den Fußweg weiter in Richtung Daun-Pützborn.

Der flüchtige Täter kann wie folgt beschrieben werden:

– männlich
– ca. 1,80 m groß
– ca. 50-55 Jahre alt
– kurze schwarze Haare
– schwarz gekleidet
– normale Körperstatur

Zudem befand sich am E-Scooter kein Versicherungskennzeichen und die Person soll alkoholisiert gewesen sein.

Zeugen, welche Hinweise zur Tat oder dem Täter geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Daun unter 06592/96260 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Daun

Telefon: 06592-96260
https://s.rlp.de/PIDaun


Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

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