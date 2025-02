Versuchter Raub mit Messer in der Trierer Innenstadt

Am Samstagabend, dem 8 Februar, zwischen 23:15 Uhr und 23:30 Uhr wurden drei Freunde von einer Gruppe bestehend aus drei bis vier männlichen Personen in der Innenstadt Trier beleidigt.





Einer der Freunde schubste daraufhin einen der tatverdächtigen Männer, woraufhin dieser ein Messer zog und den Geschädigten an der Hand verletzte. Weiter forderte der Tatverdächtige die Freundesgruppe auf, ihm deren mitgeführtes Geld zu übergeben. Die Freundesgruppe verweigerte dies und flüchtete anschließend schnell. Der Geschädigte wurde aufgrund seiner Verletzung zur Vorsorge ins Krankenhaus verbracht.



Der unbekannte Tatverdächtige konnte wie folgt beschrieben werden:

18-23 Jahre, schwarzer Bart, schwarze Haare, schwarze Jogginghose, schwarze Daunenjacke, südländisches Erscheinungsbild, ca. 1,80m, 15-20cm Klingenlänge des Messers



Zeugen, die in diesem Zusammenhang etwas beobachtet haben oder Angaben zur Person machen können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Trier unter 0651 983-43390 zu melden.



Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell