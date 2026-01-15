Versuchter Pkw-Aufbruch am Bahnhof Neubrücke

Am Donnerstag, 15.01.2026, gg. 06.30 Uhr, stellte der Geschädigte seinen Kleinst-Pkw auf dem Parkplatz am Bahnhof Neubrücke ab. Als er gg. 14.00 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, musste er feststellen, dass unbekannte Täter versucht hatten, das Schloss der Beifahrertür durch Einstechen zu knacken.

Am Schloss waren diesbezüglich eindeutige Manipulationen erkennbar.



Nachdem der Aufbruchsversuch offensichtlich misslang, wurde höchstwahrscheinlich anschließend auch versucht, die Motorhaube des MicroCar von der Beifahrerseite her aufzuhebeln. Offenbar misslang auch dieser Versuch.



Ob der oder die Täter lediglich in den Kleinstwagen einbrechen oder sich des kompletten Fahrzeuges bemächtigen wollten, kann bislang nicht abschließend gesagt werden. Weitere Fahrzeuge im Umfeld wurden nicht angegangen.



Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Birkenfeld in Verbindung zu setzen.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Trier

Polizeiinspektion Birkenfeld

Telefon: 06782 9910

pibirkenfeld@polizei.rlp.de





Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell