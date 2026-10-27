Wittlich
versuchter Einbruchsdiebstahl
Symbolbild
Symbolbild
Monika Skolimowska/dpa

Im Zeitraum 24.10.2026 bis 26.10.2026 begaben sich bisher unbekannte Täter auf noch unbekannte Art und Weise in ein Anwesen in der Bachstraße in Wittlich.

Lesezeit 1 Minute



Im Inneren des Gebäudes versuchten sie durch Aufhebeln mehrere Türen in die Räumlichkeiten einzudringen, was nicht gelang.

Die Täter ließen von ihrem Vorhaben ab und entfernten sich.

Der Sachverhalt wurde durch die Beamten und Beamtinnen der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.

Rückfragen bitte an:

POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER

Polizeiinspektion Wittlich
Schlossstraße 28
54516 Wittlich
Telefon 06571/9260
Telefax 06571/926150
piwittlich@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de


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