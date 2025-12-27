Dabei entstanden durch die Hebelspuren Sachschäden am Eingangstor. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat oder zum Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06783-9910 oder per E-Mail: pibaumholder@polizei.rlp.de mit der Polizeiinspektion Baumholder in Verbindung zu setzen.
Rückfragen bitte an:
Polizeidirektion Trier
Polizeiinspektion Baumholder
Telefon:06783-9910
Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell
Versuchter Einbruchsdiebstahl
Dabei entstanden durch die Hebelspuren Sachschäden am Eingangstor. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat oder zum Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06783-9910 oder per E-Mail: pibaumholder@polizei.rlp.de mit der Polizeiinspektion Baumholder in Verbindung zu setzen.