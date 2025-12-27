Versuchter Einbruchsdiebstahl

Im Zeitraum vom 23.12.2025, 18:00 Uhr, bis 26.12.2025, 12:50 Uhr, versuchten bislang unbekannte Täter sich über ein Eingangstor Zugang zu einem Anwesen in der Reichenbacher Straße zu verschaffen.

Dabei entstanden durch die Hebelspuren Sachschäden am Eingangstor. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat oder zum Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06783-9910 oder per E-Mail: pibaumholder@polizei.rlp.de mit der Polizeiinspektion Baumholder in Verbindung zu setzen.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Trier

Polizeiinspektion Baumholder



Telefon:06783-9910





Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell