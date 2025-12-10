versuchter Einbruchsdiebstahl in Mehrfamilienhaus





Durch die nicht verschlossene Hauseingangstüre gelangten die Täter in das Treppenhaus des Mehrfamilienanwesens und versuchten dort mittels Aufhebelns der Wohnungseingangstüre in die Erdgeschosswohnung einzubrechen.



Aus noch unbekannten Gründen ließen sie letztlich von ihrem Vorhaben ab und entfernten sich. Zu einem Eindringen in die Wohnung war es offenbar nicht gekommen.



Es entstand lediglich Sachschaden an der Wohnungseingangstüre.



Die Tatörtlichkeit wurde durch die Beamten der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.



Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.



Rückfragen bitte an:



POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER



Polizeiinspektion Wittlich

Schlossstraße 28

54516 Wittlich

Telefon 06571/9260

Telefax 06571/926150

piwittlich@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell