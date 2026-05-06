Nach bisherigen Erkenntnissen entwendeten die Täter nichts. Vermutlich wurden sie bei der Tatausführung gestört und flüchteten.
Wer hat in diesem Zusammenhang etwas beobachtet?
Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich bei der Kriminalinspektion Wittlich (Telefon: 06571 950 00 oder E-Mail: kiwittlich@polizei.rlp.de) zu melden.
Rückfragen bitte an:
Krimianlinspektion Wittlich
Telefon: 06571-9500 0
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Versuchter Einbruchdiebstahl in Niederprüm
Nach bisherigen Erkenntnissen entwendeten die Täter nichts. Vermutlich wurden sie bei der Tatausführung gestört und flüchteten.