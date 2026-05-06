Prüm/Niederprüm
Versuchter Einbruchdiebstahl in Niederprüm
Symbolbild
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Fredrik von Erichsen/dpa

Am Sonntag, den 3. Mai 2026, zwischen 00:00 und 00:30 Uhr, verschafften sich bisher unbekannte Täter durch einen Nebeneingang Zutritt zu einem Schreibwarengeschäft in Niederprüm.

Nach bisherigen Erkenntnissen entwendeten die Täter nichts. Vermutlich wurden sie bei der Tatausführung gestört und flüchteten.
Wer hat in diesem Zusammenhang etwas beobachtet?

Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich bei der Kriminalinspektion Wittlich (Telefon: 06571 950 00 oder E-Mail: kiwittlich@polizei.rlp.de) zu melden.

Rückfragen bitte an:

Krimianlinspektion Wittlich

Telefon: 06571-9500 0
E-Mail: kiwittlich@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/PDWittlich


Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

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