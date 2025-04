Versuchter Einbruchdiebstahl in einen Getränkeanhänger

Bislang unbekannte Täter versuchten diesen aufzubrechen, was jedoch nicht gelang. Es entstand lediglich Sachschaden an dem Anhänger.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Tatgeschehen machen können,

werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion in Birkenfeld in

Verbindung zu setzen.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Trier

Polizeiinspektion Birkenfeld

Wasserschieder Straße 33

55765 Birkenfeld

Telefon: 06782-9910

www.pibirkenfeld@polizei.rlp.de





Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell