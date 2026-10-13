Versuchter Einbruch

In der Nacht von Sonntag, den 11.10.2026 auf Montag, den 12.10.2026 versuchten sich unbekannte Täter im Zeitraum zwischen zwei und fünf Uhr Zutritt zum Edeka-Markt in Kelberg zu verschaffen.





Die unbekannten Täter öffneten dabei gewaltsam das Dach und versuchten sodann, über den Dachstuhl in das Ladeninnere zu gelangen.



Dieses Vorhaben dürfte nach derzeitigem Ermittlungsstand aufgrund nicht näher bekannter Gründe gescheitert sein.



Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, werden gebeten, sich unter der 06592-96260 bei der Polizeiinspektion Daun zu melden.



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