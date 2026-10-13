Die unbekannten Täter öffneten dabei gewaltsam das Dach und versuchten sodann, über den Dachstuhl in das Ladeninnere zu gelangen.
Dieses Vorhaben dürfte nach derzeitigem Ermittlungsstand aufgrund nicht näher bekannter Gründe gescheitert sein.
Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, werden gebeten, sich unter der 06592-96260 bei der Polizeiinspektion Daun zu melden.
Rückfragen bitte an:
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Christoph Zimmer, POK
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Versuchter Einbruch
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