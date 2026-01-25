Lieser
Versuchter Einbruch
Bereits am 15.01.2026, 08:15 Uhr, konnte festgestellt werden, dass es zu Beschädigungen am Außenzaun des Hubertushofs in Lieser kam.


Offensichtlich wurde hierbei durch bisher unbekannte Täter versucht, sich Zugang zu dem Gelände zu verschaffen, indem versucht wurde, den Zaun durch Hebeln und Flexen zu öffnen.
Aus bisher nicht bekannten Gründen wurde von dem weiteren Tatgeschehen abgesehen.

Die Polizei Bernkastel sucht Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht oder Hinweise auf einen Täter geben können.

Hinweise werden telefonisch unter 06531-95270 oder per E-Mail unter pibernkastel-kues.wache@polizei.rlp.de entgegengenommen.

