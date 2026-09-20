Versuchter Einbruch in Wohnmobil - Zeugen gesucht

09.2026) auf Samstag (19.09.2026) zwischen 20:00 Uhr und 08:00 Uhr versuchten bislang unbekannte Täter, in ein an einer Straße abgeparktes Wohnmobil einzubrechen. Das Fahrzeug war im Bereich der Weierbacher Straße in Idar-Oberstein (Ortsteil Weierbach) ordnungsgemäß abgestellt. Nach bisherigen Erkenntnissen machten sich ein oder mehrere Täter an einer Tür des Wohnmobils zu schaffen. Ein Eindringen in das Fahrzeug gelang ihnen offenbar nicht.



Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Weierbacher Straße beobachtet haben, sich bei der zuständigen Polizeidienststelle unter der Telefonnummer 0651-983 44750 zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Idar-Oberstein

Hauptstraße 236

55743 Idar-Oberstein

Telefon: 06781/561-0

E-Mail: PIIdar-Oberstein@polizei.rlp.de





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