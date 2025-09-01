Versuchter Einbruch in Wohnhaus

Polizeidirektion Trier
Morbach OT Gonzerath (ots) - Im Tatzeitraum ab dem 27. August bis zum 31. August versuchte ein bislang unbekannter Täter in ein Wohnhaus in der Straße "Zum Kendele" in Morbacher Ortsteil Gonzerath einzubrechen.

Der Täter versuchte die Eingangstür mit einem Hebelwerkzeug/Schraubendreher zu öffnen, was ihm aber letztlich nicht gelang. Möglicherweise wurde er bei der Tatausführung gestört.
Am betroffenen Anwesen waren letztlich auch keine weiteren Aufbruchsspuren feststellbar, weshalb ein Eindringen durch den Täter ausgeschlossen werden kann.
Durch einen Zeugen konnte ein vager Hinweis auf eine möglicherweise beteiligte Person erlang werden. So soll sich ein Mann mit E-Bike im Verlauf des späten Freitagabend auf dem Grundstück aufgehalten haben. Der Mann wird als ca. 40 Jahre alt, kräftige Statur und kurzes Haar beschrieben.
Durch die Tat kam es lediglich zu einem Sachschaden im mittleren 3-stelligen Bereich.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen im Tatzeitraum geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

