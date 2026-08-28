Allenbach
Versuchter Einbruch in Schmuckgeschäft - Zeugen gesucht
Symbolbild

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dpa

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, den 26.08.2026, um 01.38 Uhr, kam es erneut zu einem versuchten Einbruch in ein Einfamilienhaus mit Schmuckgeschäft in der Hauptstraße in Allenbach.

Lesezeit 1 Minute

Bereits vor zwei Monaten versuchten bereits unbekannte Täter, sich gewaltsam Zutritt zum Objekt zu verschaffen.
Dieses Mal wurden drei vermummte Personen vor dem Objekt beobachtet.
Die Täter konnten nicht mehr angetroffen werden.

Die Kriminalpolizei Idar-Oberstein bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Aufklärung der vorliegenden Straftat.
Insbesondere bittet die Polizei um Hinweise auf verdächtige Fahrzeuge und Personen in dem betroffenen Bereich.

Sachdienliche Hinweise können direkt an die Kriminalpolizei Idar-Oberstein unter der Telefonnummer 06781/5610 oder an die örtlich zuständige Polizeiinspektion gegeben werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Trier
Kriminalinspektion Idar-Oberstein

Hauptstraße 236
55743 Idar-Oberstein
Telefon: 06781-561-0


Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell

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