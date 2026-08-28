Versuchter Einbruch in Schmuckgeschäft - Zeugen gesucht

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, den 26.08.2026, um 01.38 Uhr, kam es erneut zu einem versuchten Einbruch in ein Einfamilienhaus mit Schmuckgeschäft in der Hauptstraße in Allenbach.

Bereits vor zwei Monaten versuchten bereits unbekannte Täter, sich gewaltsam Zutritt zum Objekt zu verschaffen.

Dieses Mal wurden drei vermummte Personen vor dem Objekt beobachtet.

Die Täter konnten nicht mehr angetroffen werden.



Die Kriminalpolizei Idar-Oberstein bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Aufklärung der vorliegenden Straftat.

Insbesondere bittet die Polizei um Hinweise auf verdächtige Fahrzeuge und Personen in dem betroffenen Bereich.



Sachdienliche Hinweise können direkt an die Kriminalpolizei Idar-Oberstein unter der Telefonnummer 06781/5610 oder an die örtlich zuständige Polizeiinspektion gegeben werden.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Trier

Kriminalinspektion Idar-Oberstein



Hauptstraße 236

55743 Idar-Oberstein

Telefon: 06781-561-0





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