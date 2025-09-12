Die unbekannten Täter schlugen hierbei eine Scheibe im rückwärtigen Bereich des Gebäudes ein, scheiterten jedoch bei Eindringen. Die Täter suchten die Örtlichkeit mit einem größeren schwarzen PKW, vermutlich VW Touran, auf und stellten diesen während der Tat im Bereich der Belinger Straße ab. Nach Beendigung der Tat fuhren sie in unbekannte Richtung davon.
Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Kriminalinspektion Wittlich unter Tel: 06571/95000 in Verbindung zu setzen.
Versuchter Einbruch in Lagerhalle
