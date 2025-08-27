Versuchter Einbruch in Getränkekühlwagen



Der oder die Täter versuchten offenbar mit stumpfer Gewalt in das Innere des Anhängers zu gelangen, um Getränke aus diesem zu entwenden.

Die Tat konnte jedoch nicht vollendet werden, sodass der oder die Täter den Tatort ohne Diebesgut wieder verließen.

Die Polizei Daun bittet Zeugen, die Hinweise zur Identifizierung und Ergreifung der Täter geben können, die Polizeiinspektion Daun unter der Telefonnummer 06592/96260 oder per E-Mail unter pidaun@polizei.rlp.de zu informieren.



