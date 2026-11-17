



Die Täter ließen von ihrem Vorhaben ab und entfernten sich in unbekannte Richtung.



Der Sachverhalt wurde durch die Beamten und Beamtinnen der Kriminalpolizei Trier aufgenommen und Spuren gesichert.



Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Kriminalpolizei Trier unter 0651 983-43390 erbeten.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Trier

Pressestelle

Sven Lehrke

Telefon: 0651 983-40022

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