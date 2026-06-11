Trier
Versuchter Einbruch in DM Filiale
Symbolbild
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Friso Gentsch dpa

Unbekannte Täter versuchten am vergangenen Dienstag, den 9. Juni 2026, in den frühen Morgenstunden, zwischen circa 1 Uhr und 1:30 Uhr, in Trier in der Hornstraße in eine Filiale des Drogeriemarktes "DM" einzudringen.

Der oder die Täter scheiterten bei dem Versuch eine Tür im Anlieferungsbereich aufzuhebeln. Es entstand ein Sachschaden in mittlerer dreistelliger Höhe.

Zu einem Tatverdächtigen liegt folgende Personenbeschreibung vor: ca. 1,70 m groß, schwarze Winterjacke mit Kapuze, blaue Arbeitshose sowie dunkle Schuhe

Zeugen werden gebeten etwaige Hinweise an die Kriminalpolizei in Trier zu melden: 0651 983-43390.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Trier
Jana Ernst
Telefon: 0651 983-40022
E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.trier


Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell

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