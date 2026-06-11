Versuchter Einbruch in DM Filiale

Unbekannte Täter versuchten am vergangenen Dienstag, den 9. Juni 2026, in den frühen Morgenstunden, zwischen circa 1 Uhr und 1:30 Uhr, in Trier in der Hornstraße in eine Filiale des Drogeriemarktes "DM" einzudringen.

Der oder die Täter scheiterten bei dem Versuch eine Tür im Anlieferungsbereich aufzuhebeln. Es entstand ein Sachschaden in mittlerer dreistelliger Höhe.



Zu einem Tatverdächtigen liegt folgende Personenbeschreibung vor: ca. 1,70 m groß, schwarze Winterjacke mit Kapuze, blaue Arbeitshose sowie dunkle Schuhe



Zeugen werden gebeten etwaige Hinweise an die Kriminalpolizei in Trier zu melden: 0651 983-43390.



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Jana Ernst

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