Versuchter Einbruch in DM Filiale

Der oder die Täter scheiterten bei dem Versuch eine Tür im Anlieferungsbereich aufzuhebeln. Es entstand ein Sachschaden in mittlerer dreistelliger Höhe.
Zu einem Tatverdächtigen liegt folgende Personenbeschreibung vor: ca. 1,70 m groß, schwarze Winterjacke mit Kapuze, blaue Arbeitshose sowie dunkle Schuhe
Zeugen werden gebeten etwaige Hinweise an die Kriminalpolizei in Trier zu melden: 0651 983-43390.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Trier
Jana Ernst
Telefon: 0651 983-40022
E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.trier
Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell
Der oder die Täter scheiterten bei dem Versuch eine Tür im Anlieferungsbereich aufzuhebeln. Es entstand ein Sachschaden in mittlerer dreistelliger Höhe.