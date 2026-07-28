Trier
Versuchter Einbruch in der Brückenstraße
Symbolbild
Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Zwischen Donnerstag, 23. Juli, 22 Uhr, und Freitag, 24. Juli, 7:30 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter über eine aufgehebelte Kellertür Zutritt zu einem Wohn- und Geschäftshaus in der Brückenstraße in Trier.

Im Keller versuchten sich die Täter Zutritt zur Apotheke in dem Gebäude zu verschaffen, scheiterten allerdings an ihrem Vorhaben und flüchteten ohne etwas zu stehlen.

Wer hat etwas Verdächtiges beobachtet? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Trier entgegen: 0651 983-43390.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Trier
Jana Ernst
Telefon: 0651 983-40022
E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.trier


Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell

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