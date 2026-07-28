Versuchter Einbruch in der Brückenstraße

Zwischen Donnerstag, 23. Juli, 22 Uhr, und Freitag, 24. Juli, 7:30 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter über eine aufgehebelte Kellertür Zutritt zu einem Wohn- und Geschäftshaus in der Brückenstraße in Trier.

Im Keller versuchten sich die Täter Zutritt zur Apotheke in dem Gebäude zu verschaffen, scheiterten allerdings an ihrem Vorhaben und flüchteten ohne etwas zu stehlen.



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Jana Ernst

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