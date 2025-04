Versuchter Einbruch in Agrar- und Freizeitmarkt - Nachtragsmeldung

In der Nacht zum Samstag, den 5. April, konnte ein Zeuge gegen 03:10 Uhr maskierte Personen feststellen, die sich am Eingangstor eines Agrar- und Freizeitmarktes in der Raiffeisenstraße zu schaffen machten (unsere PM vom 5. April 2025 - 16:57 Uhr). Beim Eintreffen der Polizei ergriffen diese die Flucht mit einem neueren grauen VW Golf GTI, möglicherweise ein Golf 8, mit dem Kennzeichen TR-X ? Die Flucht mit überhöhter Geschwindigkeit führte durch innerstädtische Straßen zunächst in Richtung Abtei, kurz zuvor dann nach links auf die K 97 in Richtung Rascheid.

Hermeskeil (ots) -



In der Nacht zum Samstag, den 5. April, konnte ein Zeuge gegen 03:10 Uhr maskierte Personen feststellen, die sich am Eingangstor eines Agrar- und Freizeitmarktes in der Raiffeisenstraße zu schaffen machten (unsere PM vom 5. April 2025 - 16:57 Uhr).



Beim Eintreffen der Polizei ergriffen diese die Flucht mit einem neueren grauen VW Golf GTI, möglicherweise ein Golf 8, mit dem Kennzeichen TR-X ??



Die Flucht mit überhöhter Geschwindigkeit führte durch innerstädtische Straßen zunächst in Richtung Abtei, kurz zuvor dann nach links auf die K 97 in Richtung Rascheid. Die Flucht lässt sich heute nachvollziehen bis nach Drohnecken. Hier verliert sich jede Spur der Täter.



Das Fahrzeug war mit mindestens zwei Personen mit südeuropäischem Erscheinungsbild besetzt.



Die Polizei bittet unverändert Zeugen, denen das Fahrzeug, auch aufgrund seiner hohen Geschwindigkeit, aufgefallen ist, oder die sonstige Hinweise zu Tat und Tätern geben können, sich unter der Telefonnummer 0651/983-43390 zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Trier

Uwe Konz

Pressesprecher



Telefon: 0651-983/40020

https://s.rlp.de/PDTrier





Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell