Nach ersten Erkenntnissen wurde aus dem Container kein Baumaterial entwendet und es entstand nur geringer Sachschaden.
Jegliche Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern dürfen an die Polizeiinspektion Daun unter 06592 96260 erbeten werden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Daun
Christian Köb, PHK
Mainzer Straße 19
54550 Daun
Tel.: 06592/96260
Fax: 06592/962650
Folgen Sie uns auf Instagram
https://www.instagram.com/polizei.rheinlandpfalz/
Folgen Sie uns auf Facebook
https://www.facebook.com/PolizeiRheinlandPfalz/
Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell
Versuchter Diebstahl von Baumaterial
Nach ersten Erkenntnissen wurde aus dem Container kein Baumaterial entwendet und es entstand nur geringer Sachschaden.