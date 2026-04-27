Versuchter Diebstahl von Baumaterial

Im Zeitraum von Freitag, den 24.04.2026, 16:30 Uhr bis Montag, den 27.04.2026, 07:30 Uhr brachen unbekannte Täter einen Baucontainer an der L46 zwischen Daun und Gemünden auf.

Nach ersten Erkenntnissen wurde aus dem Container kein Baumaterial entwendet und es entstand nur geringer Sachschaden.



Jegliche Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern dürfen an die Polizeiinspektion Daun unter 06592 96260 erbeten werden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Daun

Christian Köb, PHK

Mainzer Straße 19

54550 Daun

Tel.: 06592/96260

Fax: 06592/962650



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