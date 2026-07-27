Versuchter Diebstahl eines Mähroboters





Da der Diebstahl nicht vollendet wurde, flüchteten die unbekannten Täter ohne Beute. Dennoch entstand am Gerät erheblicher Sachschaden.



Zeuginnen oder Zeugen, die im Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Straße "Kopperpesch" oder in der näheren Umgebung wahrgenommen haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Daun zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Daun

PHK Clemens

Mainzer Straße 19

54550 Daun

Tel.: 06592/96260

Fax: 06592/962650



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