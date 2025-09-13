Bei dem auf dem Mitfahrerparkplatz an der B 407 bei Reinsfeld geparkten PKW wurde durch einen bislang unbekannten Täter die Scheibe der Fahrertür eingeschlagen und der PKW nach Wertgegenständen durchsucht. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Hermeskeil unter Tel. 06503/9151-0 oder per Mail an pihermeskeil.wache@polizei.rlp.de zu melden.
Versuchter Diebstahl aus PKW - Seitenscheibe eingeschlagen
