Versuchter Diebstahl aus PKW - Seitenscheibe eingeschlagen

Im Zeitraum von Freitag, den 12. September 2025, bis Samstag, den 13. September 2025, kam es zwischen 18:15 Uhr und 11:15 Uhr zu einem versuchten Diebstahl aus einem VW EOS.

Bei dem auf dem Mitfahrerparkplatz an der B 407 bei Reinsfeld geparkten PKW wurde durch einen bislang unbekannten Täter die Scheibe der Fahrertür eingeschlagen und der PKW nach Wertgegenständen durchsucht. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Hermeskeil unter Tel. 06503/9151-0 oder per Mail an pihermeskeil.wache@polizei.rlp.de zu melden.



