Versuchter Diebstahl aus Kraftfahrzeugen in Thomm

Die Polizeiinspektion Schweich hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Ein Täter öffnete das unter einem Carport abgestellte Fahrzeug und durchsuchte es, während der andere Täter 'Schmiere' stand. Es wurde nichts entwendet, da sich keine Wertgegenstände im Fahrzeug befanden. Durch die Täter wurden auch weitere Fahrzeug überprüft, ob sie unverschlossen sind. Nach der Tat entfernten sich die Täter fußläufig in unbekannte Richtung. Die Täter wurden wie folgt beschrieben: männlich, ca. 25-30 Jahre alt, ca. 1,80 m groß, dunkel gekleidet, schlank, südländischer Phänotypus, eine Person führte einen schwarzen Trolley mit sich.



Die Polizei bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Ortslage Thomm wahrgenommen haben, sich bei der Polizeiinspektion Schweich, unter der Telefonnummer 06502/9157-0, zu melden.



Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell