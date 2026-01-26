Versuchter Diebstahl aus einem PKW

Im Zeitraum von Donnerstagabend, den 22. Januar 2026, bis Samstagabend, den 24. Januar 2026, kam es im vorderen Abschnitt der Bismarckstraße in Idar-Oberstein zu einem versuchten Diebstahl aus einem am Straßenrand geparkten silbernen PKW.

Ein oder eine unbekannte/r Täter/in versuchte vermutlich mit Hilfe eines noch unbekannten Tatwerkzeug die Fahrertür des Fahrzeugs zu öffnen. Offenbar wurde die Tat jedoch durch das Auslösen der Autoalarmanlage unterbrochen, sodass es nicht zur Vollendung der Tat kam.

Die Polizei Idar-Oberstein bittet um Hinweise von Zeugen, die im besagten Zeitraum im Bereich der Bismarckstraße oder Hauptstraße auf eine Autoalarmanlage aufmerksam wurden und möglicherweise verdächtige Personen in der Straße wahrgenommen haben. Hinweise nimmt die Polizei telefonisch und per E-Mail entgegen.



