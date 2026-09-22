Trier
Versuchter Diebstahl aus Autos: Mann auf frischer Tat ertappt
In Polizei-Westen gekleidete Polizisten
Symbolbild
Silas Stein/dpa. Silas Stein/dpa/Archivbild

In der Nacht von Montag auf Dienstag, 21. auf 22. September, wählte ein Zeuge in Trier den Notruf.

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Er informierte die Polizei darüber, dass ein Mann in der Saarstraße versuche, dort geparkte Autos zu öffnen. Bei zwei Fahrzeugen sei er auch bereits erfolgreich gewesen und habe sie durchwühlt.

Sofort entsandt die Polizeiinspektion Trier mehrere Einsatzkräfte in die Saarstraße. Diese erwischten den Tatverdächtigen auf frischer Tat beim Durchsuchen eines Handschuhfachs. Die Polizeibeamten zogen den Mann aus dem Auto, fixierten ihn widerstandslos und brachten ihn anschließend in den Gewahrsam der Polizeiinspektion Trier.

Nach ersten Erkenntnissen dürfte der Mann vor Ort versucht haben, Zugang zu zehn Autos zu erlangen. Bei zwei unverschlossenen Fahrzeugen war er erfolgreich, entwendete aber scheinbar nichts. Der 34-jährige Tatverdächtige wurde am Dienstag, 22. September, auf Antrag der Staatsanwaltschaft Trier einem Ermittlungsrichter am Amtsgericht Trier vorgeführt. Dieser ordnete Untersuchungshaft an.

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Polizeipräsidium Trier
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Jana Ernst
Telefon: 0651 983-40022
E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de
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