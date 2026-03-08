Letztlich blieb es beim Versuch, allerdings entstand ein nicht unerheblicher Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro.
Jegliche Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern dürfen an die Polizeiinspektion Daun unter 06592 96260 erbeten werden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Daun
PHK Köb
Telefon: 06592 - 9626 - 0
https://s.rlp.de/PIDaun
Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell
Versuchter Aufbruch eines Parkscheinautomaten
