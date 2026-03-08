Nohn
Versuchter Aufbruch eines Parkscheinautomaten
Durch unbekannte Täter wurde zwischen dem 28.02.2026 - 06.03.2026, 17:30 Uhr versucht, einen Parkscheinautomat auf dem Parkplatz "Wasserfall Dreimühlen" bei Nohn aufzuhebeln und an die Wechselgeldkassette zu gelangen.

Letztlich blieb es beim Versuch, allerdings entstand ein nicht unerheblicher Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro.

Jegliche Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern dürfen an die Polizeiinspektion Daun unter 06592 96260 erbeten werden.

