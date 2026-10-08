Saarburg
Versuchte Wohnungseinbrüche in Saarburg
Symbolbild
Symbolbild
Friso Gentsch dpa

Am Mittwochabend, den 07.10.2026, kam es in Saarburg Beurig innerhalb einer halben Stunde, zwischen 20:15 Uhr und 20:45 Uhr, zu zwei versuchten Einbrüchen in Wohnhäusern.

Lesezeit 1 Minute


Zunächst waren die bislang unbekannten Täter im Bereich der "Greiffenclaustraße" zu Gange. Wenig später soll es in der Straße "Im Hasar" zu einem ähnlichen Vorfall gekommen sein, bei dem die Täter sich bereits an der Tür bzw. im Garten der Tatorte befanden.
Trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnten die Täter nicht mehr gestellt werden.
Bei beiden Einbruchversuchen wurden die Täter frühzeitig gestört, so dass es lediglich beim Versuch blieb. Bei den Tätern soll es sich um zwei oder mehr männliche Personen gehandelt haben. Nähere Informationen liegen zurzeit nicht vor.
Zeugen, die Hinweise zu den Tätern oder den Taten geben können, werden gebeten, sich unter der u.g. Nummer bei der Polizeiinspektion Saarburg zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Saarburg
Brückenstraße 10
54439 Saarburg

Telefon: 06581-91550
www.polizei.rlp.de
pisaarburg@polizei.rlp.de


Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren