Versuchte Wohnungseinbrüche in Saarburg



Zunächst waren die bislang unbekannten Täter im Bereich der "Greiffenclaustraße" zu Gange. Wenig später soll es in der Straße "Im Hasar" zu einem ähnlichen Vorfall gekommen sein, bei dem die Täter sich bereits an der Tür bzw. im Garten der Tatorte befanden.

Trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnten die Täter nicht mehr gestellt werden.

Bei beiden Einbruchversuchen wurden die Täter frühzeitig gestört, so dass es lediglich beim Versuch blieb. Bei den Tätern soll es sich um zwei oder mehr männliche Personen gehandelt haben. Nähere Informationen liegen zurzeit nicht vor.

Zeugen, die Hinweise zu den Tätern oder den Taten geben können, werden gebeten, sich unter der u.g. Nummer bei der Polizeiinspektion Saarburg zu melden.



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