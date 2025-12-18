Versuchte Tagewohnungseinbrüche in Bilzingen

Hierbei versuchte/n der/die Täter mittels eines Schraubendrehers sich über die Haustür Zugang zu den Wohnhäusern zu verschaffen. Vermutlich wurde/n er/sie dabei von den Eigentümer gestört und ließen von der Haustür ab. Es entstand an beiden Haustüren ein Sachschaden.

Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Saarburg in Verbindung zu setzen.



