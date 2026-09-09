Versuchte Geldautomatensprengung

Ein Zeuge störte die Täter vor Ort, sodass diese mit einem hochmotorisierten dunklen Auto, vermutlich ein Audi, in Richtung des Ortsteils Ahütte flüchteten.



Eine Sprengung des freistehenden Automaten hat nicht stattgefunden. Es konnte kein Bargeld erbeutet werden. Durch Vorbereitungshandlungen kam es lediglich zu einem Sachschaden im unteren 4-stelligen Bereich am Automaten selbst. Es entstand kein Personenschaden.



Zeugen, die Hinweise zu dem PKW geben können oder sonstige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter 0651 983-43390 bei der Kriminalpolizei Trier zu melden.



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