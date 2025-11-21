verstorbene Person in der Lieser entdeckt





Umgehend wurden Rettungskräfte der Feuerwehr, des Rettungsdienstes sowie der Polizeiinspektion Wittlich vor Ort entsandt.



Gemeinsam mit den Kräften der Feuerwehr konnte an beschriebener Örtlichkeit eine männliche Person im Wasser festgestellt und ans Ufer verbracht werden.



Eine umgehende Überprüfung der Person ergab, dass keinerlei Vitalzeichen mehr vorhanden waren. Aufgrund bereits eingetretener Todesanzeichen wie der Leichenstarre wurde festgestellt, dass die Person bereits seit einigen Stunden verstorben war.



Die Einsatzörtlichkeit wurde zunächst durch die Beamten gesichert und im weiteren Verlauf an die Kriminalpolizei übergeben.



Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand kann von einem Unglücksfall ausgegangen werden, wonach der 65-jährige, wohnsitzlose, Verstorbene aus bisher noch ungeklärten Gründen in die Lieser gestürzt und im Anschluss verstorben ist. Die genauen Hintergründe sind Gegenstand der weiteren Ermittlungen.



Es ergaben sich bisher keinerlei Anzeichen für ein wie auch immer geartetes Fremdverschulden.



Die Auffindesituation und der anschließende Polizeieinsatz vor Ort waren öffentlichkeitswirksam, etwaige Zeugen werden gebeten sich bei der Kriminalinspektion Wittlich zu melden.



Rückfragen bitte an:



POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER



Kriminalinspektion Wittlich

Schlossstraße 11

54516 Wittlich

Telefon: 06571 9500-0

Telefax: 06571 9500-209

E-Mail: kiwittlich@polizei.rlp.de



oder



Polizeiinspektion Wittlich

Schlossstraße 28

54516 Wittlich

Telefon 06571/9260

Telefax 06571/926150

piwittlich@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell