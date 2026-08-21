Verstärkte Polizeikräfte im Rahmen einer Fahndung im Einsatz

Hintergrund ist die Suche nach einer Person, die sich einer polizeilichen Maßnahme entzogen hat.



Da der Einsatz aufgrund des Hubschraubers und der starken polizeilichen Präsenz im Ortsbereich Schönecken deutlich wahrnehmbar ist, teilt die Polizeiinspektion Prüm vorsorglich mit: von der gesuchten Person geht keine Gefahr für die Bevölkerung aus. Es besteht kein Grund zur Beunruhigung.



Die Polizei bittet die Bevölkerung um Verständnis für die damit verbundenen Maßnahmen.



Hinweise zu verdächtigen Wahrnehmungen nimmt die Polizei Prüm unter der Telefonnummer 06551-9420 entgegen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Prüm

Tiergartenstraße 82

54595 Prüm

www.polizei.rlp.de



Telefon 06551 942-0

Telefax 06551 942-50

pipruem.dgl@polizei.rlp.de

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