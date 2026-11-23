



Im Zuge der Kontrollmaßnahmen wurde gegen 19:20 Uhr ein 13-Jähriger kontrolliert, der mit einem E-Scooter die Neustraße befuhr. Dabei wurde festgestellt, dass für den E-Scooter kein gültiger Versicherungsschutz bestand. Die Weiterfahrt wurde daraufhin untersagt. Der 13-Jährige wurde zur Dienststelle gebracht und dort seinen Eltern übergeben. Gegen den Eigentümer des E-Scooters wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, da dieser zugelassen hatte, dass der E-Scooter trotz fehlenden Versicherungsschutzes am öffentlichen Straßenverkehr teilnahm.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass das Mindestalter zum Führen eines E-Scooters bei 14 Jahren liegt und für die Teilnahme am öffentlichen Straßenverkehr ein gültiger Versicherungsschutz bestehen muss.



Gegen 23:00 Uhr wurde zudem ein 21-Jähriger einer Verkehrskontrolle unterzogen, nachdem er verbotswidrig mit seinem Pkw die Trierer Straße befahren hatte. Im Rahmen der Kontrolle wurde festgestellt, dass der Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.



Im Rahmen der Kontrollmaßnahmen wurde außerdem in der Justus-von-Liebig-Straße ein Pkw kontrolliert, dessen Fahrer die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h deutlich überschritten hatte. Dem Fahrer drohen ein erhebliches Bußgeld sowie ein Fahrverbot.



Die Polizeiinspektion Wittlich weist darauf hin, dass sie in den kommenden Wochen verstärkt Kontrollen im Stadtgebiet durchführen wird.



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