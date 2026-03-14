verstärkte Kontrollen des motorisierten Verkehrs, Feststellung von verschiedensten Verstößen



Hierbei wurden mehrere Verstöße, sowohl strafrechtlicher, als auch ordnungsrechtlicher Natur festgestellt.



Am 12.03.2026 zwischen 14:00 Uhr und 15:30 Uhr führten die Beamtinnen und Beamten eine Standkontrolle im Bereich der Rudolf-Diesel-Straße in Wittlich durch.

Hier wurden insgesamt 10 Fahrzeugführerinnen und Fahrzeugführer wegen des Nicht-Anlegens des Sicherheitsgurtes während der Fahrt kontrolliert und gemäß den Vorschriften des bundeseinheitlichen Bußgeldkatalogs verwarnt.



Am 12.03.2026 gegen 19:07 Uhr kontrollierten die Beamtinnen und Beamten einen 49-järigen E-Scooter-Fahrer aus dem Wittlicher Stadtgebiet, als dieser mit seinem Fahrzeug die Friedrichstraße in Wittlich befuhr.

Im Rahmen der Kontrolle wurde festgestellt, dass an dem Fahrzeug keine gültige Versicherungsplakette angebracht war und der Mann unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand.

Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt, ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet und eine Blutprobe wurde entnommen.



Am 13.03.2026 zwischen 13:30 Uhr und 15:30 Uhr kontrollierten die Beamtinnen und Beamten im Rahmen von mobilen Streifen im Wittlicher Stadtgebiet und den angrenzenden Umlandgemeinden den Verkehr. Hierbei wurden mehrere geringfügige Ordnungswidrigkeiten wie das Nicht-Mitführen erforderlicher Fahrzeugdokumente festgestellt und gemäß den Vorschriften des bundeseinheitlichen Bußgeldkatalogs verwarnt.



Am 13.03.2026 gegen 20:10 Uhr kontrollierten die Beamtinnen und Beamten einen 24-jährigen E-Scooter-Fahrer aus dem Wittlicher Stadtgebiet im Bereich der Burgstraße in Wittlich.

Im Rahmen der Kontrolle wurde festgestellt, dass an dem Fahrzeug keine gültige Versicherungsplakette angebracht war und der Mann unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand.

Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt, ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet und eine Blutprobe wurde entnommen.



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Schlossstraße 28

54516 Wittlich

Telefon 06571/9260

Telefax 06571/926150

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